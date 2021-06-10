Ölü sayısında korkunç artış! Koronavirüs en çok o Asya ülkesini vurdu

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, rekor sayıda can kaybı yaşandı. Son 24 saatte 6 bin 148 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başladığı günden bu yana dünya genelinde Covid-19 nedeniyle günlük en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçmiş oldu. Ani yükseliş ülkenin en yoksul eyaletlerinden Bihar'da can kayıplarına ilişkin verilerin güncellenmesinin ardından kamuoyu ile paylaşıldı.

Covid-19 kaynaklı can kaybına dair rekor 12 Şubat'ta 5 bin 444 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmıştı. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre toplam vaka sayısı 29,2 milyona can kaybı sayısı ise 359 bin 676'ya yükseldi.

Ülkede günlük vaka sayısı 4 Nisan'da 100 bin 15 Nisan'da 200 bin, 21 Nisan'da 300 bin, 30 Nisan'da ise 400 binin üzerine çıkmıştı.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini dile getiriyor.İyileşme oranının yüzde 94,6 olduğu ülkede, 1 milyon 231 bin 415 hastanın tedavisi sürüyor.

Uygulanan aşı dozu 239 milyonu geçti

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 239 milyon 60 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, ABD ve Brezilya'nın ardından en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.