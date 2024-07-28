Ölü İsraillilerin sayısı artıyor! Son bilanço açıklandı

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Hizbullah kırmızı çizgiyi aştı” denildi. Açıklamada, “Bu, başka bir orduyla savaşan bir ordu değil. Kasıtlı olarak sivillere ateş açan bir terör örgütüdür” ifadeleri kullanıldı.

Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından İsrail, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gece boyunca Hizbullah hedeflerini vurdu. İsrail güçleri Baalbek bölgesini hedef aldı. İsrail'in Taraya kasabasında bir eve gerçekleştirdiği dronlu saldırıda maddi hasar meydana geldi. Ayrıca İsrail, Lübnan'ın Tyre kentine bağlı Aabbassiyeh, Tayr Debba ve Toura kasabalarının yanı sıra Burj al-Shemali ve Tayr Harfa köylerini de vurdu.

Hizbullah, saldırıyı reddetmişti

Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlemediklerini belirterek, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etmişti. Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise Golan Tepeleri'nde bulunan bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu.