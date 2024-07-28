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Gündem Ölü İsraillilerin sayısı artıyor! Son bilanço açıklandı
Gündem

Ölü İsraillilerin sayısı artıyor! Son bilanço açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-07-28 10:57:00 -
Ölü İsraillilerin sayısı artıyor! Son bilanço açıklandı

Dün Golan Tepeleri'ne yönelik saldırı gerçekleştirilmişti. Olayda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Hizbullah kırmızı çizgiyi aştı” denildi. Açıklamada, “Bu, başka bir orduyla savaşan bir ordu değil. Kasıtlı olarak sivillere ateş açan bir terör örgütüdür” ifadeleri kullanıldı.

Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından İsrail, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gece boyunca Hizbullah hedeflerini vurdu. İsrail güçleri Baalbek bölgesini hedef aldı. İsrail'in Taraya kasabasında bir eve gerçekleştirdiği dronlu saldırıda maddi hasar meydana geldi. Ayrıca İsrail, Lübnan'ın Tyre kentine bağlı Aabbassiyeh, Tayr Debba ve Toura kasabalarının yanı sıra Burj al-Shemali ve Tayr Harfa köylerini de vurdu.
Hizbullah, saldırıyı reddetmişti

Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlemediklerini belirterek, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etmişti. Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise Golan Tepeleri'nde bulunan bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu.

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Yorumlar

Saffet

Göz göre göre helikopterle kendi askerini kendi halkını vuran soykirimci israil kendi ordusunu bombalayarak meşrutiyet kazanmak lstiyor

Abdullah

Sen ölen 3-5 israilliye seviniyorsan, israilliler ölen 40 bin kişi için nasıl bayram yapıyordur.
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