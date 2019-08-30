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Oltu’da Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı Oltu’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:59
Oltu’da Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı Oltu’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.


Oltu Hükümet meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çelenk töreninin ardından Oltu Kaymakamı Şenol Turan makamında kutlamaları kabul etti.


İlçe stadyumunda devam eden törende Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Oltu Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Lütfü Sürücü protokolün tören birliklerin bayramını kutladılar.


Ardından Oltu Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Emin Aksu, Zafer Türküsü adlı şiiri okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Teğmen Fatih Tokatlı yaptı. Teğmen Tokatlı, “Bugün Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına temel teşkil eden30 Ağustos 1922 de kazandığımız büyük zaferin 97. Yılını Ulusça kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Asil Türk Milleti Kahraman Türk Ordusuyla birlikte varlığına ve Vatanına Kast edenlere karşı 97 yıl önce bugün Kahramanlık ve Şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek top yekün bir var olmuş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir Zafer kazanmıştır” dedi.


Programda daha sonra Oltu Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Taşkın tarafından şiir okundu.


Tören askeri birliklerin geçişi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:59
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