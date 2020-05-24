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Aktüel

Oltu Cankurtaran Mezarlığı ziyaretçisiz kaldı

Oltu’da bayramlarda ziyaretçi akınına uğrayan Cankurtaran Mezarlığı, bu bayram sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile ziyaretçisiz kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 12:26:26 -
Oltu Cankurtaran Mezarlığı ziyaretçisiz kaldı

Oltu’da bayramlarda ziyaretçi akınına uğrayan Cankurtaran Mezarlığı, bu bayram sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile ziyaretçisiz kaldı.


Korona virüs nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bu bayram ne mezarlık ziyareti ne de akraba ziyaretleri yapılamadı. Bayramlarda ziyaretçi akınına uğrayan Cankurtaran Mezarlığı’na gidemeyen Oltulu vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması sona erince yakınlarının kabirlerini ziyaret edeceklerini söylediler.

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