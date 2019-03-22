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Oltu Belediye Başkan adayı Celal Çelebi sıkmadık el bırakmıyor

Cumhur İttifakı AK Parti Oltu Belediye Başkan Adayı Celal Çelebi, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

22 Mart 2019 Cuma 18:48
Oltu Belediye Başkan adayı Celal Çelebi sıkmadık el bırakmıyor

Cumhur İttifakı AK Parti Oltu Belediye Başkan Adayı Celal Çelebi, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Çelebi, mahallelerde seçmenleriyle buluşuyor. Çelebi, “Biz Oltu sakinlerinin gönüllerine talibiz, çünkü gönüllerinden nasıl bir Oltu geçirdiklerini çok iyi biliyoruz” dedi.


Kuruluşundan bu yana AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve Oltu Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Celal Çelebi, seçim çalışmalarını ev ve site toplantılarıyla sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı mahalle ve mezralarda vatandaşlarla bir araya gelen Çelebi, 31 Mart seçimlerinin önemini anlatmakla kalmıyor, Oltu hedeflerini de paylaşıyor.


Çelebi: ‘’Bizde çalışmak gönül rızasıdır”


Çelebi, AK Parti’nin yerel yönetim ufkunu, en başta vatandaşın gönül rızasının oluşturduğunu belirterek, “Bizim anlayışımıza göre hizmet; insanımızın fayda düzeyini en yüksekte tutmak ve kesinlikle mağduriyet oluşturmamaktır. Hizmet; istişare demektir, uyum demektir, ayakları yere sağlam basan plan, proje ve program demektir. Hizmet; beklentileri bilmektir, öncelik sıralamasını iyi yapmaktır. Hizmet; el ele vermektir, ortak akılda buluşmaktır. Bizim Oltu ilçemizin geneline hâkim olacak anlayışımız işte budur. İlçemizi markalaştırmak; kentleşmede, turizmde, ticarette, eğitimde, kültür ve sanatta Oltu’yu öncü hale getirmek, en büyük gayemizdir” diye konuştu.


“Mayamızda millete hizmet var”


Oltu’ya dair hedeflerini paylaşırken, seçmenlerin görüş, beklenti ve önerilerini de dikkatle kayda geçen AK Parti Oltu Belediye Başkan adayı Celal Çelebi, başarıyı kaçınılmaz kılan en önemli faktörlerden birisinin de, halka kesinlikle kayıtsız kalmamak olduğunun altını çizdi.


Celal Çelebi, “AK Parti’nin yerel yönetim tarzını farklı kılan en önemli faktör de budur. Bugün AK kadroların görev başında olduğu her belediyede hizmet vardır, yatırım vardır, proje vardır. Çünkü AK Parti’nin mayasında millete hizmet vardır. Gelişimi, büyümeyi, sağlıklı ve verimli kentleşmeyi ele alacak olsak; bu kavramlar gerçek tarifini sadece ve sadece AK Partili kadrolarla bulur. Kaldı ki, Erzurum’a ve ilçelerine bugüne kadar yapılan hizmetleri de tarife gerek yoktur. Her şey ayan beyan ortadadır. Bizim dün ve bugün yaptıklarımız, Allah’ın izniyle yarın yapacaklarımızın teminatıdır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:48
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