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Gündem Oltaya gelmeyin! Tam kapanma kararı sonrası uzmanlardan uyarı
Gündem

Oltaya gelmeyin! Tam kapanma kararı sonrası uzmanlardan uyarı

Evde kalınan süre boyunca siber hijyenin de çok önemli olduğuna vurgu yapan uzmanlar kimlik ve para hırsızlığı hedefli oltalama saldırılarına karşı dikkatli olun çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 12:53:00 -
Oltaya gelmeyin! Tam kapanma kararı sonrası uzmanlardan uyarı

17 günlük tam kapanma sonrası milyonlarca vatandaş ihtiyaçlarını online alışveriş ve ticaret siteleri aracılığıyla karşılayacak. Son dönemde "Aşı sırası size geldi", "Sağlık Bakanlığı size ödeme yapabilir", "Ramazan ayı için yardım alınız. Aşağıdaki linke tıkla" şeklinde kısa mesajla vatandaşları oltalamaya çalışan dolandırıcılara karşı siber güvenlik uzmanları dikkat çekici uyarılarda bulundu. Uzmanlar, bilindik ve güvenilir sitelerden alışveriş yapılması, kişisel ve kredi kartı bilgilerinin verilirken dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bildirimleri dikkate alın

Uzmanlar, "Her gelen linke ve e-mail'e tıklamayın. Mobil uygulamaları kullanın. Aşı veya ramazan yardımlarıyla ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan bildirimleri dikkate alın" uyarısında bulundu. Vatandaşların kredi kartı ve kişisel bilgilerini online sitelerde kullanırken çok dikkatli olmaları tavsiye edilidi. Siber güvenlik uzmanı Sparta Bilişim Kurucusu Alper Başaran, sahte alışveriş siteleri, yardım SMS'leri, aşıda öncelik mesajlarıyla ilgili yapılan oltalama faaliyetlerine karşı vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları sıraladı.

Kaynak: Sabah

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