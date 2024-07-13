Olmaz denileni yaptı! Akın akın geliyorlar

Kayseri’de yaşayan Çetin Demir’in hobi olarak kurduğu organik bahçeyi ziyaret eden vatandaşlar, taze ahududu ve böğürtlenleri dalından toplayıp tüketiyor. Yapılan toprak analizleri sonucunda 'burada olmaz' denilen bahçe, çevre illerden de misafirlerini ağırlıyor.

Çetin Demir, Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesi’nde bulunan arsalarını değerlendirmek istedi. Daha sonra Tarım İl Müdürlüğü’nde çalışan arkadaşlarının teşviki ile arsasında ahududu ve böğürtlen yetiştirmeye başladı. Yapılan olumsuz analizlere rağmen toprağın meyvelerin yetişmesine elverişli olduğunu gören Demir; meyvelerin bulunduğu yere kır bahçesi de yaparak, vatandaşların dalından kopardıkları taze meyveleri tüketmelerini sağladı. Hobi amaçlı başladıklarını ancak şuanda 6 dönüm arazide ahududu ve böğürtlen yetiştirerek ticaret yaptıklarını ifade eden Demir; "Burayı 2021 yılında kurmaya başladık. Hobi maksatlı geldik, sonradan iş ticarete döndü. İl Tarım Müdürlüğü tarafından toprak tahlilleri yaptık, 'olmaz' dediler. Yüksek rakımlı yerleri sevdiği için burayı uygun gördük. Bursa ve Kahramanmaraş'taki ahududu ve böğürtlen bahçelerini kontrol ettik. Daha sonra 'biz bu işi yaparız' diyerek hobi maksatlı girdik, bahçemiz bu hale geldi. Mevcut bahçemiz 6 dönüm. Yanında kır bahçemiz var, artı cevizlik ve bademlik bahçemiz de var. İnsanlarımızı alıştırdık buraya ve çok memnunuz. Gelen kişiler de memnun. Allah bereket versin diyoruz" dedi.

Çevre illerden de misafirlerini ağırlıyor

Vatandaşlardan güzel geri dönüş aldıklarını ve sezonun 3 ay sürdüğünü aktaran Çetin Demir; "Buraya gelen herkes memnun. Böyle otantik bir yerin yapıldığı için bize teşekkür ediyorlar. Buraya gelen vatandaşlarımız güneşe de maruz kalmıyor, güzel bir mekan yaptık. Ahududu sezonumuz Temmuz'un 1'inde başlar, aşağı yukarı 20-25 gün gider. Ahududu bittikten sonra böğürtlen sezonu başlıyor. O da Ağustos başında başlar, Eylül'ün 15'inde sezonu biter. Ortalama 3 ay gibi bir günümüz var. Nevşehir'den, Niğde'den, Sivas'tan gelen arkadaşlarımız var" diye konuştu.