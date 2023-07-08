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Spor Olivier Kemen kampa 11 Temmuz’da katılacak
Spor

Olivier Kemen kampa 11 Temmuz’da katılacak

Yeniakit Publisher
2023-07-08 12:13:00 -
Olivier Kemen kampa 11 Temmuz’da katılacak

Kayserispor’un Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen tatiline devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde kendi tesislerinde yeni sezona hazırlanan sarı kırmızılı takımda izinli olan Olivier Kemen 11 Temmuz Salı günü kampa katılacak.

Ligin tamamlanmasının ardından ülkesinin milli takımına giden ve teknik heyet tarafından ekstra izin verilen Olivier Kemen, takım arkadaşlarının yanına 5 gün sonra katılacak. Geride kalan sezon 27 maçta bin 945 dakika süre alan Olivier Kemen 3 gol kaydetti.

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