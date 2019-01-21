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"Olimpiyatlarda öncelikle güreşte başarılı olmalıyız"

- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın:- "Türk milleti hiçbir alanda mağlubiyeti kabul etmez ama güreşte hiç etmez. Güreş bizim ata sporumuz, peygamber sporumuz"- "Olimpiyatlarda 94 madalyanın 63'ünü güreşte kazandık. Bu zamana kadar kazandığımız madalyaların yüzde 70'ini güreşte elde etmişiz. Güreş, Türk sporunun lokomotif branşı"

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:09
"Olimpiyatlarda öncelikle güreşte başarılı olmalıyız"


ÇORUM (AA) - GAZİ NOGAY - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, güreşin Türk sporunun lokomotifi olduğunu belirterek, "Olimpiyatlarda başarı için öncelikle güreşte başarılı olmamız lazım. Türk milleti hiçbir alanda mağlubiyeti kabul etmez ama güreşte hiç etmez. Güreş bizim ata sporumuz, peygamber sporumuz." dedi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın kendileri için olimpiyat arifesi olduğunu, eylül ayında Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda tüm sıkletlerde vizesi alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istediklerini söyledi.

Olimpiyatlarda güzel bir programla ve dünyanın en güçlü güreş takımını kurarak Türkiye'yi temsil etmek istedikleri vurgulayan Aydın, "2019 yılı hedefimiz Dünya Şampiyonası ama nihai hedef olimpiyatlar." ifadesini kullandı.

Musa Aydın, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'nin elde ettiği 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandıklarını dile getirerek, Tokyo Olimpiyatları'nda bu sayının altına düşmemeyi, çıtayı yükselterek İstiklal Marşı'nı daha çok dinletmek istediklerini anlattı.


- "Güreş, Türk sporunun lokomotif branşı"


Türk spor tarihinde güreş alanında Avrupa ve dünya şampiyonalarında bin 609 madalya kazandıklarına dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlarda 94 madalyanın 63'ünü güreşte kazandık. Bu zamana kadar kazandığımız madalyaların yüzde 70'ini güreşte elde ettik. Güreş, Türk sporunun lokomotif branşı. Olimpiyatlarda başarılı olmamız için güreşte başarılı olmamız lazım. Türk milleti hiçbir alanda mağlubiyeti kabul etmez ama güreşte hiç etmez. Güreş bizim ata sporumuz, peygamber sporumuz. Zekayı, kuvveti ve tekniği temsil eden güreş, Türk milleti ile özdeşleşen bir spor. Türk milleti güreşte galip gelmeye alışmıştır, galip gelmek ister, mağlubiyeti kabul etmez. İnşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da galip gelip milletin yüzünü güldüreceğiz. Bu yüzden bizim yükümüz ağır, sorumluğumuz büyük. Kamuoyunda beklenti de yüksek."


- "Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik"


Musa Aydın, göreve geldikleri tarihten itibaren büyük başarılar elde ettiklerine işaret ederek, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 52 yıl arasında sonra 5 madalya kazandıklarının altını çizdi.

Başarıların artarak sürdüğünü belirten Aydın, "2017 ve 2018 yıllarındaki Avrupa şampiyonalarından 5 şampiyonluk çıkardık. 5 kez Avrupa'da İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Adeta Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik. Bu başarıyı 68 yıl aradan sonra yakaladık. 2016'dan sonra başarılarımız devam etti. İnşallah bu yıl ve gelecek yıl da başarılarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:09
  1. 2016 Rio Olimpiyatları
  2. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  3. Çorum
  4. Güreş
  5. Musa Aydın
  6. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı

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