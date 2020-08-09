  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Olimpiyat şampiyonu atlet Kipruto koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 11:09:46 -
Olimpiyat şampiyonu atlet Kipruto koronavirüse yakalandı

ANKARA (AA) - Erkekler 3000 metre engelli olimpiyat ve dünya şampiyonu Conseslus Kipruto, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

2016 Rio Olimpiyatları'nın yanı sıra 2017 ve 2019 dünya şampiyonalarında da altın madalya kazanan Kipruto, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

25 yaşındaki Kenyalı atlet, "Dünya zor bir dönemden geçiyor ve hepimiz sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. Bu yüzden ne yazık ki Elmas Lig'in 14 Ağustos'taki Monaco ayağına katılamayacağım. Dünya rekorunu kırmayı planlıyordum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj
Medya

Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu televizyon kanalında, başörtülü bir kadın üzerinden sapkın LGBT’lerin propagandası yapıldı...
İsmail Demir sinyali vermişti... Altay tankına motor bulundu mu?
Teknoloji

İsmail Demir sinyali vermişti... Altay tankına motor bulundu mu?

Motor bulunamaması nedeniyle üretimi sekteye uğrayan Altay Tankı'nda heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Güney Kore'nin kendi K2 Black Pan..
Yunanistan son şansını da kaybetti! Türkiye harekete geçmek üzere: Son emir bekleniyor
Gündem

Yunanistan son şansını da kaybetti! Türkiye harekete geçmek üzere: Son emir bekleniyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in özel ricası üzerine sondaj çalışmasına ara veren Türkiye, Yunanistan'ın darbeci Sisi yönetimindeki Mısır ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı