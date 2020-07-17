  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Olimpik milli kayakçılar performans testinden geçti

Yeniakit Publisher
2020-07-17 16:45:15 -
Olimpik milli kayakçılar performans testinden geçti

ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yeni normalleşmeye geçilmesinin ardından çalışmalarına hız verdiklerini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Alp disiplininde olimpik havuzda bulunan milli kayakçıların, Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) Alp Disiplini Milli Takım Antrenörü Hannes Erich Brenner ve teknik kurul üyesi Tuğba Kocaağa kontrolünde performans testinden geçtiği belirtildi.

Milli sporcuların oldukça formda oldukları bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı