Olimpik kadın milli judocuların, Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan ile ortak kampı sürüyor

ANKARA (AA) - Olimpik kadın milli judocuların, Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan'dan sporcular ile Edirne'de gerçekleştirdiği ortak kamp çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Türkiye Judo Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, milli judocular, 2021 yılının ilk uluslararası judo turnuvası olan masterler müsabakalarının hazırlıkları kapsamında Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan'dan sporcular ile Edirne'de kamp yapıyor.

Katar'ın başkenti Doha'da 11-13 Ocak'ta düzenlenecek organizasyon için kampta buluşan judokalar, günde çift antrenman yaparken bir yandan da dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık ve hijyen unsurlarına da büyük dikkat gösteriyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilme adına turnuvalarda başarılı sonuçlar elde etmek için antrenmanlarını sürdüren milli sporcuların ortak kampı, 7 Ocak'a kadar devam edecek.

