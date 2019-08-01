Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor



LJUBLJANA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında oynanacak Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor maçının hakem ve takım kardoları şöyle.

Stat: Stozice Hakemler: Filip Glova, Frantisek Ferenc, Peter Kocav (Slovakya) Olimpija Ljubljana: Vidmar, Boakye, Samardzic, Bagnack, Jurcevic, Tomic, Suljic, Putincanin, Savic, Vukusic, Çekiçi Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Fofana, Jahovic



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.