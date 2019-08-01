Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor01 Ağustos 2019 Perşembe 20:24
LJUBLJANA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında oynanacak Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor maçının hakem ve takım kardoları şöyle.
Stat: Stozice
Hakemler: Filip Glova, Frantisek Ferenc, Peter Kocav (Slovakya)
Olimpija Ljubljana: Vidmar, Boakye, Samardzic, Bagnack, Jurcevic, Tomic, Suljic, Putincanin, Savic, Vukusic, Çekiçi
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Fofana, Jahovic
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