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Olimpija Ljubljana sürpriz peşinde

Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Safet Hadzic:- "Buradan bir sürpriz yapıp ayrılmayı düşünüyoruz. Her takımın hedefinin olması lazım. Tabii ki burada favori olan Malatyaspor ama bizim de ona göre hazırlıklarımız var. Biz de gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:50
Olimpija Ljubljana sürpriz peşinde

MALATYA (AA) - Olimpija Ljubljana'nın Teknik Direktör Safet Hadzic, UEFA Avrupa Lig'inde gidebilecekleri yere kadar ilerlemek istediklerini söyledi.

Hadzic, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın karşılaşacakları Yeni Malatyaspor maçı öncesi Yeni Malatya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, karışık duygular içerisinde olduğunu belirtti.

Rakiplerini çok tanımadığını ancak güçlü bir ekip olduklarını bildiğini aktaran Hadzic, Türkiye'nin rekabetçi bir lige sahip olduğunu ifade etti.

Oynayacak karşılaşmanın zorlu geçeceğini bildiklerini dile getiren Hadzic, şunları kaydetti:

"Buradan bir sürpriz yapıp ayrılmayı düşünüyoruz. Her takımın hedefinin olması lazım. Tabii ki burada favori olan Malatyaspor ama bizim de ona göre hazırlıklarımız var. Biz de gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Buradaki maçtan sonra orada da bir maçımız var. İki maç sonucunda daha net konuşabileceğimizi düşünüyorum."

Kendilerinin de kaliteli bir takım olduklarını aktaran Hadzic, deplasmana korkarak gelmediklerini sözlerine ekledi.


- "İyi bir sonuç almayı hedefliyoruz"


Defans oyuncusu Miral Samardzic ise daha önce Akhisarspor'da forma giydiği için Türkiye'yi çok iyi tanıdığını belirtti.

Ülke liginin çok kaliteli olduğunu anlatan, Samardzic, "Bu maç bizim için çok zorlu olacak. Biz de buraya boşuna gelmedik. İyi bir sonuç almayı hedefliyoruz." dedi.

Samardzic, her oyuncunun hedefinin olması gerektiğine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Her futbolcunun hedefi var ama şu an takım olarak buraya geldik, takım olarak bir hedefimiz var. Grup aşamalarına çıkmayı düşünüyoruz. Onun için buraya geldik. Lige yeni başladık yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Her geçen maç daha iyi bir takım oyunu sergilediğimizi düşünüyorum. Bu maç için de öyle olmasını diliyorum."

Basın toplantısının ardından Olimpija Ljubljana takımı teknik direktör Hadzic yönetiminde Yeni Malatya Stadı'nda antrenman yaptı. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:50
  1. Futbol
  2. Malatya
  3. Olimpija Ljubljana
  4. UEFA
  5. Yeni Malatyaspor

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