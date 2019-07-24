0553 313 94 23

Olimpija Ljubljana, Malatya’ya geldi

UEFA Avrupa Ligi 2.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:30
Olimpija Ljubljana, Malatya’ya geldi

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor’a konuk olacak Olimpija Ljubljana, Malatya’ya geldi.


UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın akşam Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Olimpija Ljubljana, özel bir uçakla saat 12.00’de Malatya Erhaç Havalimanı’na indi. Kafilede futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra yöneticiler de yer aldı.


Olimpija Ljubljana kafilesi daha sonra havalimanından otobüsle ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.


Tarihinde ilk kez Avrupa maçına çıkmaya hazırlanan Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yarın saat 20.00’de Malatya Stadyumu’nda karşılaşacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na doğru
    1. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    2. 250 yıllık gıda ambarı çiftçinin..
    3. Belçika'da yüksek sıcaklık "kırmızı..
    4. Naim Erol Özgüner kimdir? İBB son..
    5. Başkan Deniz’den toplu sözleşme..
    6. Şampiyonlar Canpolat ile buluştu
    7. Belediyeden yaşlılara destek
    8. Mehterli törenle başlayan Çeşme-Atina..
    9. Serbest piyasada altın fiyatları
    10. Meksika'da uçak düştü: Ölüler var
    11. Şehit çocuklarının sünnet sevinci
    12. Dezavantajlı çocuklar yüzme öğreniyor
    13. (Özel) Kuyumcuyu yaralayan soyguncu,..
    14. Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
    15. Kasımpaşa'nın Avusturya kampı
    16. Minik Ecem böyle düştü
    17. Milli voleybolcuların maç programı..
    18. Tülün İnal kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    19. Baydilli’den hayırlı olsun ziyareti
    20. Çiftçinin pulluğuna takılan 250 yıllık..
    21. Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    22. Anne ve babalara günde bir saat..
    23. Manavgat’ta çıkan iki ayrı yangında, 2..
    24. Avrupa otomotiv pazarı 6 ayda yüzde..
    25. Hakan Atilla, İstanbul’da
    26. Maçta başına darbe alan Rus boksör..
    27. GÜNCELLEME 2 - Hakan Atilla Türkiye'ye..
    28. Türk pamuğu uluslararası pazarda
    29. CHP başvurdu, AYMi iptal etti
    30. İçişleri Bakanı Soylu'nun kabulü
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?