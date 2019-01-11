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OLİ projesiyle 3 bin çocuk bir araya geldi

- TMOK'un spor kültürü aşılama amaçlı düzenlediği proje, Hatay'da 3 bin çocuğun katılımıyla düzenlendi

11 Ocak 2019 Cuma 14:49
OLİ projesiyle 3 bin çocuk bir araya geldi


ANKARA (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından genç nesillerin erken yaşta spor kültürü edinmelerini sağlamak için "OLİ" adıyla hayata geçirilen Olimpik Eğitim Projesi, Hatay'da düzenlendi.

TMOK'un internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, proje kapsamında, Hatay'ın Antakya, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinden ilköğretim çağındaki 3 bin çocuk bir araya geldi.

Proje kapsamında çocuklara, spor kültürü, olimpiyat oyunları, milli sporcular, fair-play ve çevre duyarlılığı gibi konularda bilgiler, eğlenceli sunumlarla aktarıldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:49
  1. Hatay
  2. Oli
  3. olimpik eğitim projesi
  4. spor kültürü
  5. TMOK

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