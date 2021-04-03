Koronavirüs salgınında toplumların büyük bölümünün aşılanması son derece önemli. Bu sebeple pek çok ülkede aşılama uygulamaları devam ediyor. Geliştirilen bir aşı hakkında ise ciddi sorunlar olduğu ifade ediliyor. Peki, hangi korona aşısını olanlar vefat etti?

Ölenler hangi korona aşısından? Ölen hangi korona aşısından yaptırdı?

İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısı olan 7 kişi kan pıhtılaşması sonucu yaşamını yitirdi. Söz konusu aşının kullanımı pek çok Avrupa ülkesi askıya aldı. İngiltere'de Oxford-AstraZeneca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan 18,1 milyon kişinin 30'unda kan pıhtısı geliştirdiği belirtildi. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, bu 30 kişiden 7'sinin 24 Mart itibarıyla öldüğü kaydedildi. Şu anda kan pıhtıları ile Oxford-AstraZeneca aşısı arasında bir bağlantı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmadığı ve aşının faydalarının herhangi bir riskten ağır basmaya devam ettiği belirtildi.

Ülkemizde ölümlere yol açtığı ileri sürülen aşı kullanılmıyor. Türkiye, en eski ve bilindik yöntemle üretilen inaktif aşıyı uygun buldu ve Çin’den aşılar getirdi. Ülkemizde 16 milyon dozu aşkın Çin aşısı uygulandı ve aşı olan hiç kimsede ciddi yan etkiler oluşmadı. Uzmanlar, inaktif aşının son derece güvenli olduğunu belirtiyor. Çin aşısı olanların bir kısmında hafif baş ağrısı, aşı olan bölgede kızarıklık sorunu yaşandığı ifade ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri vatandaşların tereddütsüz korona aşısı olması gerektiğini belirtiyor. İfade ettiğimiz gibi söz konusu can kayıpları Oxford aşını olanlarda meydana geldi ve bu aşı Türkiye’de kullanılmıyor.

Ülkemizde Alman aşısı da kullanılıyor. Dünya genelinde milyonlarca doz uygulanan mRNA aşısını da ciddi bir yan etkisi olmadığı ifade ediliyor. Sağlık Bakanlığı kılavuzunda da mRNA aşısının ciddi alerjik geçmişi olanlar dışında güvenle kullanılacağı belirtiliyor. Söz konusu aşı bazı ülkelerde gebelere ve çocuklara da uygulandı. Bildirilen ciddi bir yan etki olmadı.

Salgının sona ermesi için vatandaşların sırası geldiğinde aşılarını güvenle olmaları çok önemli!