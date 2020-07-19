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İSLAM

Ölen kimse adına kurban kesmek caiz midir?

Bir kimse kurban kesip sevabını ölüye bağışlamak isterse bu kurbanı senenin herhangi bir gününde kesmesi mümkündür. Peki ölen kimse adına kurban kesmek caiz midir?

Yeniakit Publisher
2020-07-19 18:28:00 - 2020-07-19 18:30:49
Ölen kimse adına kurban kesmek caiz midir?

Ölen bir kimse adına kesilen kurbanı kişinin herhangi bir vasiyetinin bulunması veya bulunmamasına göre iki şekilde ele almak mümkündür. Vasiyetinin veya adağının bulunması halinde ölmüş kimse için kurban kesilemsi gerekli hale gelir. Bu durumda kesilen hayvanın etinin tamamen fakirlere dağıtılması gerekmektedir. Ölen kimseler adına kesilen kurbanlarda aranan şartların da diğer kurbanlarda aranan şartlardan farkı yoktur.

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