Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi

Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi

Kandan beslenen terör devleti İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askeri sayısı 22'ye yükseldi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde bir askerinin öldüğünü, bir askerin ağır, bir astsubayın ise hafif yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde konuşlu İsrail askerlerinin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı ifade edildi.

Saldırıda bir askerin öldüğü, bir askerin ağır, bir astsubayın ise hafif yaralandığı belirtildi.

 

Açıklamada, İHA saldırısında ölen askerin, 401'inci Tugay'dan Başçavuş Noam Hamburger olduğu bilgisi verildi.

Söz konusu saldırıdan yaklaşık 25 dakika sonra bir İHA saldırısı daha olduğu, ancak bunun ölüm ve yaralanmaya yol açmadığı ifade edildi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyini işgal eden İsrail güçlerini sık sık İHA'larla hedef alıyor.

 

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

 

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 123 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

