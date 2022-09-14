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Dünya Ölen 100 Ermeni askeriyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama: Hazırız
Dünya

Ölen 100 Ermeni askeriyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama: Hazırız

Azerbaycan, çatışmalarda ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini Ermenistan'a teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 16:18:00 -
Ölen 100 Ermeni askeriyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama: Hazırız

Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışma sonrası yeni bir çağrıda bulundu.

Azerbaycan, çatışmalarda ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini Ermenistan'a teslim etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Azerbaycan devlet savaş esirleri komisyonu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Azerbaycan ateşkes çağrısında bulunuyor ve 100 Ermeni askerinin cenazesini tek taraflı olarak Ermenistan'a teslim etmeye hazır.'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün yaptığı açıklamada çatışmalarda en az 49 askerin öldüğünü, ölü sayısının yükselebileceğini bildirmişti.

Azerbaycan ise çatışmalar nedeniyle 50 askerinin şehit olduğunu duyurmuştu.

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