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Oleksandr Kucher ülkesine döndü

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandr Kucher, ülkesine geri döndü.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:50
Oleksandr Kucher ülkesine döndü

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandr Kucher, ülkesine geri döndü.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen tecrübeli savunma oyuncusu Oleksandr Kucher yeni sezonda Ukrayna 1.Lig ekiplerinden Karpaty takımı ile anlaştı. 2017-2018 sezonunda Shakhtar Donetsk takımından İstikbal Mobilya Kayserispor’a transfer olan Oleksandr Kucher ilk sezonunda 27 maçta forma giydi ve 1 asist ile oynadı. 2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor işe yeniden anlaşma sağlayan Kucher, ikinci sezonunda 26 maçta forma giydi ve 1 gol 2 asist ile oynadı.Sarı-Kırmızılı forma ile toplamda Süper Ligde 42 maç, Türkiye Kupasında 11 maçta forma giydi.


2019-2020 sezonu öncesi sözleşmesi sona eren ve yeniden anlaşmak için Kayseri’ye gelen Oleksandr Kucher, anlaşma sağlayamadı ve yeniden ülkesine döndü. Futbolculuk kariyerine ülkesinde devam edecek olan 36 yaşındaki Oleksandr Kucher, Kayseri’de 2 sezon başarılı bir sezon geçirdi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:50
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