Oleksandr Kucher cezasını tamamladı İstikbal Mobilya Kayserispor’da cezası nedeniyle Göztepe A.

İstikbal Mobilya Kayserispor’da cezası nedeniyle Göztepe A.Ş maçına forma giyen Ukraynalı futbolcu Oleksand Kucher cezasını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Kucher sevinci. Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Göztepe A.Ş maçında forma giyemeyen başarılı ve tecrübeli futbolcu Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Atiker Konyaspor maçında forma giyebilecek.Fenerbahçe maçında ortaya koyduğu performansı ile büyük beğeni kazanan Kucher’in Atiker Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.