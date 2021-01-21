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Dünya Öldürülmekten korkuyor! Paşinyan parlamentoya böyle çıktı
Dünya

Öldürülmekten korkuyor! Paşinyan parlamentoya böyle çıktı

Karabağ'da Azerbaycan'a karşı ağır yenilgi alan ve her gittiği yerde halkın ve siyasetçilerin tepkisiyle karşılaşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, zırhlı yelekle dolaşmaya başladı. Paşinyan, parlamentoda yaptığı konuşma sırasında bile yeleğini çıkarmadı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 10:49:00 -
Öldürülmekten korkuyor! Paşinyan parlamentoya böyle çıktı

Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını 44 gün içinde ezici bir üstünlükle geri almasının ardından, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede "istenmeyen kişi" konumunda.

Aylardır gerçekleştirilen eylemlerle istifası istenen Paşinyan, halkın ve muhalefetin tepkisi ve açık tehditlerinden sonra, zırhlı yelekle dolaşmaya başladı.
Ermenistan Parlamentosu’na geçtiğimiz gün bir konuşma gerçekleştiren Paşinyan, zırhlı yeleğini burada dahi çıkarmadı.

Paylaşımda bulunan Ermeni siyaset bilimci R. Mar, “Parlamentoda soru ve cevaplarda ‘Yüce Korkak’ zırhlı ceket mi giyiyor? Videoyu izlerken Başbakanlık makamının elinde altın bir şey olduğunu görebilirsiniz” diyerek tepki gösterdi.

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