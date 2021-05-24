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Gündem Öldürülen teröristler kim? MİT’in öldürdüğü PKK’lı kim?
Gündem

Öldürülen teröristler kim? MİT’in öldürdüğü PKK’lı kim?

Terör örgütü PKK ve FETÖ’ye yönelik son günlerde ardı ardına gerçekleştirilen operasyonlarla örgütün sözde üst düzey isimleri tek tek ya paketleniyor ya da sarı torbalara konuyor. MİT-TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekâtında 2'si üst düzey 4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Peki öldürülen teröristler kim?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 16:12:00 - 2021-05-24 16:14:27
Öldürülen teröristler kim? MİT’in öldürdüğü PKK’lı kim?

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK'lı teröristlere destek olmak amacıyla Suriye alanından Irak'a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratı alınması üzerine operasyon kararı alındı Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye'den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğunun teyit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla aralarında iki üst düzey teröristin bulunduğu dört terörist etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz günlerde yine MİT destekli operasyonda PKK’nın en önemli isimlerinden biri olan terörist Sofi Nurettin öldürülmüştü. İki gün önce de ‘Gri' kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek'in etkisiz hale getirilmişti.

 

 

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