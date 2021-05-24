Öldürülen teröristler kim? MİT’in öldürdüğü PKK’lı kim?

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK'lı teröristlere destek olmak amacıyla Suriye alanından Irak'a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratı alınması üzerine operasyon kararı alındı Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye'den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğunun teyit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla aralarında iki üst düzey teröristin bulunduğu dört terörist etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz günlerde yine MİT destekli operasyonda PKK’nın en önemli isimlerinden biri olan terörist Sofi Nurettin öldürülmüştü. İki gün önce de ‘Gri' kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek'in etkisiz hale getirilmişti.