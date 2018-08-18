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Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'

ABD'de yayın yapan New York Times, geçtiğimiz gün MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla öldürülen teröristbaşı İsmail Özden için 'kahramandı' ifadesini kullandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:21
Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'

Türk Hava Kuvvetleri önceki gün Kuzey Irak'a bir hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen başarılı hava saldırısıyla birlikte PKK'nın kilit isimleri de öldürüldü. Bunların başında ise "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden vardı.

 NEW YORK TİMES TERÖRİSTİ 'KAHRAMAN' İLAN ETTİ

Kırmızı listede yer alan terör örgütünün lider kadrosundan İsmail Özden için, ABD'li gazete New York Times övgüler dizdi. New York Times, terör örgütlerini finanse eden ABD yönetimine paralel olarak örgüt yöneticilerini överken, terörist için 'kahramandı' ifadesini kullanması da dikkat çekti. New York Times haberde, "Türkiye, Irak'a düzenlediği hava saldırısında PKK'lı lideri öldürdü. Ancak bu Kürt militan; DEAŞ tarafından tehdit edilen Kuzey Irak'taki Yezidiler için bir kahramandı, çünkü onlara yardım etmişti" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:21
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