Öldürülen sadece Narin değil! Failler insanlığımızı, inancımızı, aileye ve akrabalara olan güvenimizi de öldürdüler

Nedim Şener, Narin cinayetinin toplumsal değerler üzerindeki yıkıcı etkilerini vurguladı. Şener, cinayetin sadece bir çocuğun ölümüyle sınırlı kalmadığını, toplumun insanlık, inanç ve güven duygularını da öldürdüğünü belirtti. Hürriyet yazarı, sosyolojik bir otopsi yapılarak olayın toplumsal boyutlarının incelenmesi gerektiğini söyledi. Şener, toplumun bu olaydan ders çıkarması gerektiğini ifade ettiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Adli Tıp uzmanları tarafından yapılan otopsi sonucunda bir rapor hazırlanır. Kişinin ölüm nedeni ve şekli tespit edilir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, üç çeşit otopsi olduğunu söyledi: Bunlar hastanelerdeki ölümler üzerine talebe bağlı olarak yapılan Tıbbı Otopsi, cinayet, kaza ve şüpheli ölümler için adli otopsi, cinayete kurban gitmiş kişinin öldürülme biçimi ve şekline bakarak fail veya faillerin profilleri ile ilgili tespitlerde bulunulan psikolojik otopsi…

8 yaşında aile üyeleri tarafından katledilen Narin’in cinayeti öyle bir hal aldı ki; beraber katıldığımız televizyon programında Nevzat hocanın da izniyle “Sosyolojik Otopsi” ifadesini kullandım.

ÖLEN İNSANLIĞIMIZA OTOPSİ

Çünkü öldürülen sadece Narin değil. Failler insanlığımızı, inancımızı, aileye, akrabalara olan güvenimizi, ahlakımızı, namusumuzu ve gerçekleri yani bir toplumu ayakta tutan tüm değerleri öldürdüler, her yalanla öldürmeye de devam ediyorlar. Narin’in katledilmesi ile ilgili gelişmelere ve tartışmalara bakın bunların hepsini görürsünüz, yani sadece Narin değil toplum olarak hepimiz ölüyoruz. Tıpkı Narin’in cesedinde de olduğu gibi parçalanma ve çürüme ortalığı kaplamış. Tavşantepe köyünden yayılan kokuyu almamamızın nedeni artık yıllardır benzer olaylara şahitlik ettiğimiz ve tepkisiz kaldığımız için burnumuzun alışmış olmasından."

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