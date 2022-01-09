Öldürülen PKK'lı teröristle HDP'li vekilin pozları ortaya çıktı

Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

Superhaber yazarı Ceyhun Bozkurt, PKK'nın örgüt içinde kültleşmiş kurallarından birisi haline gelen 'Değer Ailesi'ne vurgu yaptığı köşe yazısında, "Bu kurala göre, ölen teröristlerin yakınları, ailesinin bir değer ürettiğine inanılmakta. Bu çerçevede de terör örgütü, Değer Ailesi diye tanımladıkları kendilerine yakın kişilere, çeşitli anlamlarda destekler sunmakta, önlerini açmakta. Örneğin siyasi ayak olan partinin yönettiği belediyeler ve sözde STK’lar üzerinden para destekleri, istihdam sağlama vs. var." ifadelerini kullandı.

Samimi pozlar

2017'deki operasyonun detaylarını paylaşan Bozkurt, "Güvenlik güçleri, her operasyonda olduğu gibi bu operasyonda da ölü ele geçirilen teröristlerin üzerinde arama yaptı. Aramalarda bazı evraklar, malzemeler vs. ele geçti. Volkan Bora isimli teröristin üzerinde yapılan aramada ele geçirilenler arasında bazı fotoğraflar da vardı." diyerek HDP'li Semra Güzel'in teröristlerle çekilen fotoğraflarına yer verdi.

"Yakın ilişkileri vardı"

Fotoğraflara göre, ikilinin 'sevgili' olduğunu belirten Bozkurt, "Volkan Bora isimli teröristin üzerinden çıkan fotoğraflarda, Bora ile Semra Güzel’in Irak’ın kuzeyindeki terör kamplarında çekilmiş samimi pozları vardı. Yani fotoğrafların bize anlattığına göre, PKK’lı terörist Volkan Bora ile Semra Güzel sevgiliydi." dedi.

PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

Dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Öte yandan geçtiğimiz hafta aralarında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu 28 vekil hakkında hazırlanan 40 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Listede yer alan isimler arasında teröristlerle boy boy fotoğrafları yer alan Güzel de yer alıyor.