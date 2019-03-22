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Öldürülen milletvekilinin eşi: Terörün Müslüman işi olmadığını anladık

2016’da Neo-Nazi teröristi tarafından katledilen İngiltere İşçi Partisi milletvekili Jo Cox’un eşi Brendan Cox, 11 Eylül’den sonra terörün Müslümanlara has bir şey olduğu yönünde düşüncelerinin olduğunu, ilerleyen zamanda terörün İslam’la alakası olmadığını anladıklarını belirtti.

22 Mart 2019 Cuma 16:11
Öldürülen milletvekilinin eşi: Terörün Müslüman işi olmadığını anladık

 yeniakit.com.tr  3 yıl evvel bir “Neo-Nazi teröristi” tarafından öldürülen İngiltere İşçi Partisi milletvekili Jo Cox’un eşi Brendan Cox, Yeni Zelanda saldırısıyla alakalı The Sun gazetesine yazı yazdı.

“11 Eylül sonrası terörist dediğin Müslüman olur diye gördük.. Öyle olmadığını sonunda anladık”

Cox, “11 Eylül sonrası terörizmi ‘Müslüman işi’ olarak gördük, 7 Temmuz Londra saldırıları da bunu takviye etti” ifadelerini kullanıp, teröristleri belli bir inanç ve ten rengi sahibi kimseler olarak görmeye alıştıklarını belirtti.

Fakat, Yeni Zelanda’daki saldırı Cox’a göre “nihayet terörizmin bir akide, ırk veya herhangi bir ideolojisi olmadığını” kendilerine gösterdi. Zira bu saldırıları birbirine bağlayan şey nefretti.

Cox bundan sonra, eşinin ölümü akabinde zamanını bu tip insanları bu hale çekenin ne olduğunu anlamaya verdiğini ifade edip, farklı türde aşırı kimselerin ne kadar çok ortak yanları olduğunu bulmanın hayretefza olduğunu kaydetti.

Hepsinin, kendi gruplarının diğerlerinden üstün olduğu inancıyla başladığını, sonra diğerlerinden nefret etmek için nedenler bulup akabinde insanlıktan çıkardıklarını belirtti. Nihayetinde ise gruptan birisi ahbabı radikallerin saygısını kazanmak ve daha geniş şöhret elde etmek için diğer grup üyelerini öldürmeye gider.

Terörizme karşı mücadelede ne yapılması gerektiğine dair düşünceler

Cox ayrıca, teröre karşı hayatta kalanların yardım etmek isteyen insanlara ilk tavsiyesinin teröristin şöhretini reddetmek olduğunu tebarüz ettirdi: “İsimlerini veya videolarını paylaşmayın, saldırganı unutmaya çalışırken kurbanları hatırlayın.”

İkinci olarak ise, sosyal medya ve anaakım haberlerin teröristler ve onlara ilham olanlara platform sağlamayı kesmesi gerektiğini söyledi. Yazıda üçüncü tavsiyesi ise, “kendi hayatınızda nefret ile mücadele edin” oldu. Bu noktada Cox, hiçbir teröristin evvela ateş etme planıyla değil fakat belli gruplara karşı atıp tutmak ile başladığını dermeyan etti.

Brendan Cox, yazısının sonunda da başlığında olduğu gibi, nefrete karşı mücadele etmenin terörizmi yenmenin yahut en azından bu saldırıları azaltmanın tek yolu olduğunu savundu.

Manchester terör saldırısında kurtulan kadından müslümanlara destek mesajı

22 Mayıs 2017’de Selefi ailede doğup büyüdüğü belirtilen 22 yaşındaki Salman Ramadan Abedi adlı İngiliz Müslüman’ı gencin DAEŞ adına Manchester’de yaptığı ve kendisi haricinde 22 kişinin ölümüne yol açan intihar saldırısından kurtulan Ruth Murrell de açıklamada bulundu.

Kendisini çok öfkeli hissettiğini söyleyen Murrell, bir kez daha aşırı kimselerin masum ve barışçıl insanların hayatlarına tecavüz ettiklerini belirtti. Blackburn’de ikamet eden ve bir şeyler yapmak zorunda olduğunu söyleyen Ruth Murrell, hadise sonrası yerel camilerine çiçek ve üzerinde “bazen kelimeler kifayetsizdir” yazan bir kart ile taziye mesajı gönderdiğini söyledi.

İngiltere’de camilere balyozla saldırdılar

Bir yanda böyle açıklamalar bulunsa da diğer yanda İngiliz gazetesi The Sun’un tabiriyle “hasta şakiler” Birmingham’da en azından iki ibadet merkezini hedef aldılar.

Birmingham Belediye meclis üyesi Majid Mahmood, temizlik operasyonu yapılırken video paylaştı. Mahmood ayrıca, Witton Road İslami Merkezi’ne bir şahsın elinde balyozla saldırıp pencereleri indirdiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:11
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  4. terör
  5. İslam
  6. 11 eylül

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  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 1 sa önce
    İSLAMA İSLAMİ TERÖR DİYEN KAFİRDİR MÜSLÜMAN TERÖRİST OLAMAZ İSLAMIN HİÇ BİR EMRİNDE ÖLDÜRÜN YAKIN YIKIN HARAP EDİN DİYE BİR EMİR YOKTUR VAR DİYEN KAFİRDİR ÇÜNKÜ İSLAMI VE MÜSLÜMANLARI TANIMIYORDUR BİLMİYORDUR İNSAN BİLMEDİĞİNE BAŞKALARI TARAFINDAN BAŞKA ŞEKİLDE YANLIŞ ANLATILDIĞI İÇİN İSLAMA VE MÜSLÜMANA DÜŞMANLAR BU GÜNKÜ İSLAM ADINA ADAM KESEN ÖLDÜREN VALLAHİ İNANIN İNSANLIĞA VE İSLAMA MÜSLÜMANLARA EN BÜYÜK DÜŞMANDIR VE DÜŞMANLIĞI YAPIYOR BU İSLAM ADINA YAPTIK DİYENLER İNANIN KÜFRE VE KAFİRLERE HİZMET EDİYOR .ALLAHCC İNSANLIĞI VE MÜSLÜMAN ÜMMETİ MÜSLÜMAN TÜRKÜ BÖYLE ZALİMLERİN ELİNDEN KORUSUN AMİN.
  • Gürbetci Gürbetci 1 sa önce
    Allahım böyle düşünenleri artirsinki islam barış dinî olduğunu anlayın, Allah daha iyisini bilir tabiki.Mde

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