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Gündem Öldürülen kadın terörist bakın kim çıktı
Gündem

Öldürülen kadın terörist bakın kim çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonla öldürülen Deniz kod adlı Garibe Çetin'in HDP'nin eski Çukurca ilçe eş başkanı olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 08:44:00 -
Öldürülen kadın terörist bakın kim çıktı

Şırnak Uludere'nin karşısındaki Kuzey Irak toprakları içinde kalan Haftanin Vadisi'ne düzenlenen hava harekâtıyla öldürülen Deniz kod adlı Garibe Çetin adlı kadın teröristin, HDP'nin eski Çukurca ilçe eş başkanı olduğu ortaya çıktı.

Sık sık gözaltına alınıyordu

Kuzey Irak'taki Haftanin Vadisi içinde kalan Bektorya Kampı'na geçen yıl düzenlenen hava harekâtıyla öldürülen teröristin, parti faaliyetleri sırasında da terör örgütü PKK'yla olan illegal bağı nedeniyle sık sık gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi.

 

Garibe Çetin'in son olarak 2016 yılı Mart ayında terör örgütü PKK'ya lojistik destek sağlamak, dağ kadrosuna eleman temin etmek, ilçe binasına gelen gençlere örgütsel propaganda yaparak örgüte kazandırmak suçlarından 8 parti yöneticisiyle birlikte gözaltına alındığı bildirildi.

Hakkında birden fazla dava açılan ve çok sayıda soruşturma geçiren Garibe Çetin'in 5 yıl önce terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı belirlendi. 

Sırasıyla Kandil, Zap, Gara, Metina kampları ile Zagros dağlarında askeri ve siyasi eğitimler alan kadın terörist Garibe Çetin'in Hakurk Vadisi'nde de suikast ve sabotaj eğitimleri alarak terör örgütünün kadın yapılanması olan YJA-Star bünyesindeki sözde özel güç biriminde yer aldığı kaydedildi.

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Yorumlar

Malatyalı

zibarmis kahraman Larin eline saglik
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klm

arpa sı devletten sonra macera we malum son.
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