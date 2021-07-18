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Dünya Öldürülen devlet başkanının eşi Haiti'ye döndü
Dünya

Öldürülen devlet başkanının eşi Haiti'ye döndü

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin hayatını kaybettiği suikastta yaralanan eşi Martine Moise, ABD'de tedavi gördü. Moise'nin uçaktan kurşun geçirmez yelekle indiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 13:24:00 -
Öldürülen devlet başkanının eşi Haiti'ye döndü

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Martine Moise, saldırının ardından ABD'nin Florida eyaletindeki bir hastanede tedavi altına alındı.

Moise'yi taşıyan uçak, 10 gün sonra Haiti'ye iniş yaptı. Uçağın merdivenlerinden inen Moise'nin kurşun geçirmez yelek giydiği görüldü.

Haitili bir yetkili, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 47 yaşındaki Moise'nin önümüzdeki hafta düzenlenecek eşinin cenazesi için ülkeye döndüğünü söyledi.

Güvenlik görevlileri tarafından olası bir saldırıya karşı sıkı korunduğu görülen Martine Moise'yi havaalanında geçici Başbakan Claude Joseph ve diğer yetkililer karşıladı.

Moise, hastanede kaldığı süreçte yaptığı açıklamada, saldırının çok hızlı meydana geldiğini ve eşinin "tek kelime dahi edemediğini" söylemişti.

Bu hafta başında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Bu acı asla geçmeyecek." dedi.

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