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Gündem Öldürüleceğine dair korkuya kapıldı "FETÖ elebaşı Gülen, ABD'den başka bir ülkeye kaçacak"
Gündem

Öldürüleceğine dair korkuya kapıldı "FETÖ elebaşı Gülen, ABD'den başka bir ülkeye kaçacak"

Yeniakit Publisher
2023-08-13 08:11:00 - 2023-08-13 08:20:11
Öldürüleceğine dair korkuya kapıldı "FETÖ elebaşı Gülen, ABD'den başka bir ülkeye kaçacak"

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in, öldürüleceğine dair korku yaşamaya başladığı ve kendisini güvende hissedeceği bir başka ülkeye gitmek için resmi girişimlerde bulunduğu ifade edildi. Hatta bu ülkenin, İsviçre olduğu yazıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in, ABD'den ayrılarak başka bir ülkeye gidebileceği öne sürüldü.

FETÖ üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, dünkü köşe yazısında, "FETÖ elebaşı Gülen; Mehmet Ali Şengül'ün ölümü ile ilgili soru işaretleri, daha önce Pensilvanya'daki çiftlikte zehirlenmesi ve iade edilebileceği endişesinin yanı sıra örgüt içindeki güç mücadelesi sırasında öldürülebileceğine dair de korku yaşamaya başladı. Gülen, kendisini güvende hissedeceği bir başka ülkeye gitme hazırlıklarına başladı. Bu konuda resmi girişimlerde de bulunduğu bildiriliyor." bilgisini verdi.

 

"ANKARA'YA, 'İSVİÇRE'YE GİDECEK' DİYE HABER GELDİ"

Konuyla alakalı bazı gelişmeleri de Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür bugün verdi. "FETÖ çevresinden gelen haberler ilginç bir hazırlığa işaret ediyor. Şöyle haberler çok çıkmaya başladı: 'FETÖ içindeki iktidar savaşları Gülen'in hayatını tehdit ediyor.'" ifadelerini kullanan ve Şener'in dün kaleme aldığı iddiasını gündeme getiren Övür, "Ankara'ya, Gülen'in gideceği ülkenin İsviçre olduğuna dair haber geldi." dedi.

Ancak Övür, FETÖ içindeki güç savaşlarının odağındaki "Mustafa Özcan (MÖZ)" yapılanmasının İsviçre'de etkili olduğunu belirterek, "Gülen, Pensilvanya'da değil de örgütü ele geçiren Mustafa Özcan'ın etkili olduğu İsviçre'de mi daha güvenli yaşayacak? Hiç inandırıcı değil. Böyle bir tehlike varsa en iyi korunacağı yer CIA'nın kalbi Pensilvanya'dır. Bunu ABD'nin bilmemesi mümkün mü?" diyerek, Gülen ve örgütünü en iyi şekilde koruyacak ülkenin yine ABD olduğu imasında bulundu.
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FETÖ elebaşı Gülen'in, seneler önce ABD'den ayrılacağı iddiası yine öne sürülmüş, o günlerde bu ülkenin Brezilya olduğu aktarılmıştı.

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