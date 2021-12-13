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Gündem Öldürmeyen Allah öldürmüyor
Gündem

Öldürmeyen Allah öldürmüyor

Samsun'un Atakum ilçesinde yoldan çıkan otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobil ile çarpıştı. Feci kazada paramparça olan aracın kadın sürücüsü, kazayı yaralı olarak atlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 19:25:00 -
Öldürmeyen Allah öldürmüyor

 

Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Alev Zeynep Gürel idaresindeki 72 AZ 242 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü refüjden karşı şeride geçip, karşı yönden gelen Oğuz Yavuz Ölmez'in kullandığı 06 AD 5588 plakalı otomobil ile çarpıştı. Feci kazada kadın sürücünün otomobili, parçalara ayrılarak anayol ile yan yol arasında bulunan beton bariyerin üzerine çıktı. Yaralanan Alev Zeynep Gürel, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

 

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