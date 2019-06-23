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Öldürmeleri mi lazımdı!

Alan’a saldıranların adli tıp raporuyla serbest bırakılmasına tepki yağıyor... “Senin de siyasi iradenin de hakkından geleceğiz” diyerek Yayın Kurulu Üyemiz, Yazarımız ve Haber Müdürümüz Murat Alan’a bıçak ve beyzbol sopasıyla saldıran hatta öldürmeye teşebbüs eden 4 alçağın serbest kalmasına tepkiler büyüyor.

23 Haziran 2019 Pazar 09:38
Öldürmeleri mi lazımdı!

 Haber Merkezi 

FETÖ’cü ve Ergenekoncu cuntacılara söylediği sözler bağlamından kopartılarak servis edilen ve akabindeki süreçte 6 yaşındaki evladının gözü önünde öldüresiye dövülen Yayın Kurulu Üyemiz ve Haber Müdürümüz Murat Alan’a saldıran hainlerin serbest bırakılmasına tepkiler dinmek bilmiyor. 4 alçak tarafından öldüresiye dövülen Murat Alan ile ilgili hazırladığı raporda, ‘Basit Tıbbi Müdahale’ sonucuna varan Adli Tıp Doktoru Nurettin Karaca’nın skandal tutumu ise maşeri vicdanı yaralıyor. Gaziosmanpaşa Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği’nin şehir magandalarını adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı getirerek serbest bırakmasına yönelik hukukçulardan sert açıklamalar geliyor.

Toplu suçtan yargılanmalılar

Avukat Hamza Uçan, Alan’a saldıran alçakların serbest bırakılmasının bir hukuk skandalı olduğunu belirterek, “TCK’nın yaralamaya ilişkin maddeleri üzerinden bir soruşturmanın giderilmemesi gerekir. Zira bu basit kalır. Murat Alan üzerinden bütün mütedeyyin camiaya saldırmışlardır” dedi.

TCK’da ‘Toplu suç’ teriminin olduğunu hatırlatan Uçan, “Alan korkusuz bir gazetecidir. Sözlerinin çarpıtıldığı ise aşikardır. Bu saldırı fikir ve ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır. Buradaki hadise basit bir yaralama değil. Murat Alan, trafikteydi birileriyle tartıştı da bu olay oldu değil. Saldırıyı gerçekleştirenlerin örgütsel biçimde hareket ettikleri görülüyor. TCK’da ‘toplu suç’ denilen bir kavram var. En az üç kişi tarafında işlenen suç anlamına gelir. Burada üçten fazla kişi Alan’a saldırıyor. Buradan bile örgütsel bir suç olduğunu anlıyoruz. Bunun basit bir yaralama olarak değerlendirilmemesi gerekiyordu, örgüt soruşturmasının açılması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Ölüm kastıyla saldırmışlardır

Avukat Necip Kumandan, Alan’a yapılan saldırının öldürme kastıyla olduğunu belirterek, “Murat Alan’a karşı gerçekleştirilen saldırının öldürme kastıyla yapıldığı aşikardır. Şüpheliler muhtemelen örgütlü bir biçimde harekete geçmiştir. Ölüme neden olacak şekilde saldırmışlardır” dedi.

Mahkemenin yanlıştan dönmesi gerektiğini kaydeden Necip Kumandan, “Kafadan darp alan birinin, ölüm tehlikesi taşması nedeniyle saldırıların bu minval üzere cezalandırılması gerekmektedir. Bir kişinin kafa bölgesinde sopayla darp alması ölüm tehlikesinde olması için yeterlidir. Adli Tıp Raporu da bu noktada yeniden gözden geçirilmelidir. Saldırganlar acilen tutuklanmalıdır” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 09:38
  1. FETÖ
  2. Ergenekon
  3. Yayın Kurulu Üyemiz ve Haber Müdürümüz Murat Alan
  4. Murat Alan
  5. Adli Tıp Doktoru Nurettin Karaca
  6. Gaziosmanpaşa Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği
  7. Avukat Hamza Uçan
  8. TCK
  9. toplu suç
  10. Avukat Necip Kumandan
  11. Necip Kumandan
  12. Adli Tıp Raporu

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