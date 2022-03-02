Öldükten sonra yakılmak istediğini söyleyen Metin Uca'dan mide bulandıran 'ilişki' itirafı!

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Kadın erkeğin birbirini bir 'mal' gibi gördüğü ilişkiler yaşadığını itiraf eden Metin Uca, vasiyetini açıklayarak öldükten sonra yakılmak istediğini söyledi.

Bir zamanlar televizyonda sunduğu ucube bilgi yarışmasında kadın bedeni üzerinden prim yapmaya çalışan Metin Uca, katıldığı Youtube kanalında özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Metin Uca'dan 'ahlaksız ilişki' itirafı

Haberler.com’un Youtube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Metin Uca, kadın ve erkeğin birbirini bir mal, eşya gibi kullandığı ahlaksız ilişkiler yaşadığını itiraf etti.

İlişki yaşadığı kadınlarla evlilik düşünmediğini söyleyen Uca şu ifadeleri kullandı:

3 kadın peş peşe ölünce istemeden ben insanların hayatlarını olumsuz etkileyen biri miyim diye düşünmeye başladım. Bundan sonra ilişkileri daha yüzeysel, tutkulu ama evliliğe gitmeyecek bir düzeyde yaşamayı tercih ettim. Açık ilişki yaşamayı kabul edenlerle birlikte oluyorum. Hayattan keyif almayı pek çok şeyin önünde tutan, seçkin zevkleri olan ve yaşı gelmiş kadınlar oluyor genelde. Hayatımı paylaştığım bir kadına yük olmadım. Mutluyum, hayattan keyif alıyorum ve asla bırakmak gibi bir niyetim yok.

Vasiyetini açıkladı: Öldükten sonra beni yakın

Daha önce 'yağmur duası' ile dalga geçerek dini değerleri alaşağı eden Metin Uca, vasiyetini de açıkladı. Uca, ağzını gere gere yaptığı açıklamada öldükten sonra yakılmadığını vasiyet etti.