Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol

Sadettin Bayram/BİLECİK

Başlığa koyduğum söz merhum babam Ali Rami’nin bana vasiyetidir. İstanbul’a ilk gittiğimde Kadıköy Vapur İskelesinin önündeki parkta otururken bir zatı muhteremle konuştum. Bana “Doğru sendeler, fakat yıkılmaz” dedi. Bu iki öğüt aklımdan hiç çıkmadı ve yaşadığım sürece riayet etme gayreti içerisinde oldum. Ölünceye kadar da hayatımın düsturu olacaktır.

Şimdi, şu içinde yaşadığımız günlerde Türkiye’miz 31 Mart 2019 yerel seçimlerine endekslenmiş durumda. İki siyasi ittifakın mücadelelerine şahit oluyoruz. AK PARTİ, MHP ve BBP Cumhur İttifakı kanadını oluşturuyor.

Erbakan Hocamızın oğlu Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi ise böyle bir ortamda Cumhur ittifakına destek vereceklerini söylediler. CHP, İP, Millet İttifakını oluşturuyor. SP ve HDP (dolayısıyla PKK) ise Millet ittifakını kamufle edilmiş destekçisi olarak siyaset yapıyorlar.

SP ve HDP bu ittifakın içinde olmadıklarını söyleseler de maalesef mızrak çuvala sığmıyor. Bu arada tarih boş durmuyor yaşananları bir bir kayda alıyor. Her seçim önemli ve her seçimin ders alınacak yönleri var. Maalesef çok acı bir durumdur ki; PKK, HDP’yi kullanarak hem devletten maddi yardım alıyor hem de resmen seçimlere katılıyor. Bu iş bana oldukça ters geliyor ve milli vicdanım bunu asla kabullenmiyor. Afiş, pankart, bayrak ve konvoy yarışları eski canlılığını kaybetti. Bu seçim şu ana kadar müşahede ettiğim kadarıyla önceki seçimlere nazaran daha olgun geçiyor. Ortalık eskisi kadar toz duman olmasa da; alınteri tüccarları, siyaset bezirgânları siyaset sahnesinde yer alıp fıtratlarını icra ediyorlar. Büyük yalanlara, göz boyamalara, dehşetli peşrev çekenlere rağmen aziz ve muhterem milletimiz olgunluğunu koruyup basiretini konuşturuyor elhamdülillah.

İsteyen istediğine oy verir, elbette ki bu iş gönül işidir. Vatana ve milletimize, şehrimize, kasabamıza, beldemize, köyümüze hayırlı olacağına inandıklarımıza oy veririz. İkili oynamayız. Bölücülüğe, kaosa, siyaset bezirgânlarına, sel önünden kütük kapmaya çalışanlara bizden oy çıkmaz.

Solcuysan solcu kal, ülkücü- milliyetçi isen bunun esaslarını yerine yetir ve liderine itaat et. Neysen o ol. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Ve yalpalama. Unutma ki; doğru sendeler fakat asla yıkılmaz.

Yapacağımız iş açık ve nettir. İyinin, doğrunun ve güzelin yanında yer alıp; kötü yanlış ve çirkine karşı daima mücadele etmektir misyonumuz.

Aziz ve Muhterem Milletim “Allah yar ve yardımcın olsun.” 31 Mart yerel seçimleri tüm ülkemizde hayırlara vesile olsun inşallah.