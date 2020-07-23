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Dünya

Öldüğü iddia edilmişti... ABD'ye gitti!

Öldüğü iddia edilen Kuveyt Emiri Cabir el Ahmed es-Sabah, tedavi görmek üzere ABD'ye hareket etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 12:18:00 -
Öldüğü iddia edilmişti... ABD'ye gitti!

Geçen pazar günü başarılı bir operasyon geçiren ama basında öldüğü yönünde iddialar dolaşan 91 yaşındaki Kuveyt Emiri Cabir el Ahmed es-Sabah, tedavisinin tamamlanması amacıyla ABD'ye hareket etti.

Sabah'ın geçen cumartesi sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve Emir'in bazı görevlerinin geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devredildiği bildirilmişti.

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