Öldüğü iddia edilmişti... ABD'ye gitti!
Öldüğü iddia edilen Kuveyt Emiri Cabir el Ahmed es-Sabah, tedavi görmek üzere ABD'ye hareket etti.
Geçen pazar günü başarılı bir operasyon geçiren ama basında öldüğü yönünde iddialar dolaşan 91 yaşındaki Kuveyt Emiri Cabir el Ahmed es-Sabah, tedavisinin tamamlanması amacıyla ABD'ye hareket etti.
Sabah'ın geçen cumartesi sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve Emir'in bazı görevlerinin geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devredildiği bildirilmişti.