Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!

28 Şubat döneminde cezaevinden çıkışının ardından 'Mesih' olduğunu iddia eden Hasan Mezarcı'nın öldüğü iddia edilmişti..

Bir canlı yayına katılan Hasan Mezarcı, ölmediğini açıklayarak şu ifadelerde bulundu:

“Vallahi bilmiyorum bu iddialar nereden geldi. Haber sitelerinde haber olmuş, ‘Hasan Mezarcı öldü’ diye. Beni de arıyorlar taziye için. Bana ölmüşsünüz diyorlar. Ben de teşekkür edip Allah razı olsun diyorum.

Esprili bir şekilde “Mesihler Ölmez” diye söylüyorum ve espriyle karşılıyorum."