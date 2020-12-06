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Gündem Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!
Gündem

Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!

Cezaevinden çıktıktan sonra kendisini “Mesih” ilan eden ve öldüğü öne sürülen Hasan Mezarcı, açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 22:07:00 - 2020-12-06 22:16:49
Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!

28 Şubat döneminde cezaevinden çıkışının ardından 'Mesih' olduğunu iddia eden Hasan Mezarcı'nın öldüğü iddia edilmişti..

Bir canlı yayına katılan Hasan Mezarcı, ölmediğini açıklayarak şu ifadelerde bulundu: 

“Vallahi bilmiyorum bu iddialar nereden geldi. Haber sitelerinde haber olmuş, ‘Hasan Mezarcı öldü’ diye. Beni de arıyorlar taziye için. Bana ölmüşsünüz diyorlar. Ben de teşekkür edip Allah razı olsun diyorum.

Esprili bir şekilde “Mesihler Ölmez” diye söylüyorum ve espriyle karşılıyorum."

Hasan Mezarcı nasıl o hale geldi?
Hasan Mezarcı nasıl o hale geldi?

Aktüel

Hasan Mezarcı nasıl o hale geldi?

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Yorumlar

Abdrhman

Mesihler ölmez vatan bölünmez.
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