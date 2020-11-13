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Ekonomi OlduBil’le internette güvenli alışveriş yapılabilecek
Ekonomi

OlduBil’le internette güvenli alışveriş yapılabilecek

Limak Şirketler Grubu’nun dijital hizmetler platformu OlduBil, 7/24 para gönderip almaya; internette güvenli alışveriş yapmaya, online fatura ödemeye ve taksitlendirmeye imkân tanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:18:00 -
OlduBil’le internette güvenli alışveriş yapılabilecek

Platformun yenilikçi özelliği mikro kredi ise yakında kullanıma sunulacak. Bu sayede bireyler tarafından süratle nakit temin edilecek.

Hayatı kolaylaştırıyor

Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, OlduBil’in hayatı kolaylaştıracağını belirtti. Özdemir, “Yeni dijital uygulamamız, günlük yaşamımızdaki pek çok işlemi basitleştirip çözecek” şeklinde konuştu.

Hedef 1 milyon kullanıcı

Limak Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ergüven ise OlduBil’in teveccüh göreceğini ifade etti. Ergüven, “Hedefimiz ilk senemizde 100 bin, üçüncü senemizde 1 milyon kullanıcıya ulaşmak” dedi. Mikro kredi konusunda da bir limit belirlemediklerini dile getiren Ergüven, “Kullanıcılarımızın lehine olacak bir adım atıyoruz. Tutarın da asgari ücret civarında olmasını öngörüyoruz” diye konuştu

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