Öldü sanılıp morga konulan Hint adam hayatını kaybetti

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletine bağlı Salem şehrinde ilginç bir olay yaşandı.

Meydana gelen olayda, 74 yaşındaki Balasubramanyam adındaki Hintli adam, ailesinin iddiasına göre- pazartesi günü kaldırıldığı özel hastanede 'ölü' olarak kayıtlara geçirildi.

BBC’nin haberine göre Balasubramanyam'ın ailesi de 'cansız bedeni' önce eve götürdü, sonrasında bir cenaze şirketini arayıp soğutucu morg ünitesinin eve gönderilmesini talep etti. Akrabalara da salı günü cenaze törenini yapacakları duyuruldu.

Sonraki gün 'cesedi' almaya gelen yetkililer, yaşlı adamın titrediğini ve hala hayattı olduğunu fark etti.

​Acil olarak hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki adam bugün yaşamını yitirdi.

Kaldırıldığı 2. hastanenin başhekimi, Balasubramanyam’ın 'uykulu durumda' geldiğini ve akciğerle ilgili sorunlar sebebi ile öldüğünü belirtti.

Dekan, yaşlı adamın soğutucu ünitede kaç saat kaldığını ve ölüm nedeninin bununla ilişkili olup olmadığının bilinmediğini de sözlerine ekledi.

Aileye dava açıldı

Polis ise, 'aceleci veya ihmalkar davranarak insan hayatını tehlikeye atma' suçundan aileye karşı dava açtıklarını bildirdi.

Polis şefi Senthil Kumar, ailenin yaşlı adamın ölümüyle ilgili bir ölüm belgesini sunamadığını da söyledi. Fakat soğutucu üniteyi getiren cenaze düzenleme şirketi, yaşlı adamın kardeşinin kendilerine 'doktordan ölüm belgesi' aldığını söylediğini ifade etti.

Polis şefi, ailenin babalarının nörolojik sorunlardan da muzdarip olduğunu ileri sürdüğünü de belirtti.

Olayda, yaşlı adamın 24 saat soğutucuda nasıl hayatta kaldığı ve ölü olarak bildirildiği özel hastanenin soruşturulup soruşturulmadığı da bilinmiyor.