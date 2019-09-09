0553 313 94 23

Öldü sanılan köpek hayata döndürüldü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık 1.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:30
Öldü sanılan köpek hayata döndürüldü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık 1.5 ay önce belediye tarafından alınan ve bazı kişiler tarafından sosyal medyada “öldü” diye paylaşımlar yapılan köpek, tedavisinin ardından sağlıklı bir şekilde sokağa bırakıldı. İlk alındığında tüyleri tamamen dökülen ve ölmek üzere olduğu belirtilen ’Paşa’ ismi verilen köpek, tekrar özgürlüğüne kavuştu.


Lüleburgaz’da gözleri yaşartan bir olay yaşandı. Kurtuluş Mahallesi General Ferhat Akat Caddesi üzerinde 1.5 ay önce hayvanseverler tarafından tüyleri tamamen dökülmüş ve uyuz olmuş şekilde güçten düşerek ölümü bekleyen bir köpek bulundu. Köpeğin bitkin halini gören vatandaşlar durumu Lüleburgaz Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi’ne aktardı. İhbar üzerine gelen ekipler sağlık durumu kötü olan köpeği tedavisi yapılmak üzere bulunduğu yerden aldı.



1.5 ayda eski haline geldi


Barınağa getirildiğinde hiç kıpırdayamayan ve sağlık durumu oldukça kötü olan Paşa’nın tedavisine veteriner hekimlerce başlandı. Vakit kaybetmeden Paşa’nın tedavisi için çalışmalara başlayan veteriner hekimler yaklaşık 1.5 ay boyunca köpeği eski haline getirmeye başladı. Her geçen gün iyileşen, tüyleri tekrar çıkmaya başlayan köpek, en sonunda tamamen ayaklanarak barınak çalışanlarını sevindirdi.



Tekrar özgür


Paşa, tedavisinin tamamlanmasının ardından kamyonetle 1.5 ay aradan sonra tekrar özgür olduğu sokağa bırakıldı. İlk önce korktuğu için kamyondan inmek istemeyen Paşa, bir süre sonra bir zamanlar özgür olduğu sokaklarda koşarak uzaklaştı.



Hayvanseverler mutlu


Paşa’nın durumunu belediyeye bildiren hayvanseverlerden biri olan Zeynep Duman da, Paşa’nın bırakıldığı anda hazır bulundu. Paşa’nın tekrar eski haline kavuşmasını memnuniyetle karşılayan Duman, “Köpeğin iyileşmesine sevindim. Birkaç sefer gittim barınağa. O zaman tedaviye devam ediliyordu. Yaklaşık 15-20 gündür gidemiyordum. En son gittiğimde iyi olduğunu gördüm. Veteriner hekimle de görüştüm. Çıkarabilir miyiz diye sordum. Olabilir dedi. Tekrar buraya gelmesi sevindirici. Burada sahip çıkılıyor. Köpeğin sağlığına kavuşması beni çok sevindirdi” diye konuştu.



“Geldiğinde çok kötü durumdaydı”


Paşa’nın sağlık durumuyla ilgili konuşan veteriner hekim Metin Şenpınar ise “Söz konusu hayvan 19 Temmuz tarihinde hayvan bakım personeli tarafından buraya getirildi. Bitkin haldeydi. Kaşıntısı vardı. Vücudunda tüy yoktu neredeyse. Hızlı bir şekilde tedavisine başladık. Yaklaşık 1.5 aylık süreçte daha iyi hale geldi. Tamamen güçlü hale gelince tekrar aldığımız yere bıraktık. Arabadan koşarak indiğini sanıyorum. Hayvanların sağlığı için çalışmalarımız devam edecek” dedi.



’Öldü’ diye paylaşımlar yapılmıştı


Öte yandan, Paşa için sosyal medyada birtakım kişiler tarafından “Belediye tarafından alınarak öldürüldü” şeklinde paylaşımlar yer almıştı. İlgili belediye personellerine ağır hakaretler içeren paylaşımları yapanlar, gerçek ortaya çıkınca geri adım atmıştı. Öte yandan Lüleburgaz Belediyesi’nin de ilgili paylaşımları yapanlar hakkında hukuki işlem başlattığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmamoğlu'na "israf" ayarı: Hizmet yapmayacaksanız bütün araçlar fazladır
    1. İmamoğlu'na "israf" ayarı: Hizmet..
    2. Açık Hava Sinemasında ‘Bir Millet..
    3. Senet çetesinin iş yeri sahibine..
    4. Nadal'ın gözü tüm zamanların rekorunda
    5. ABD’nin 18 yıl süren işgalinde 32..
    6. Deniz Kuvvetleri personel alım..
    7. Rektör Çomaklı’nın İzmir’in..
    8. Mersin’de CHP’nin 96’ıncı kuruluş yıl..
    9. Öldü sanılan köpek hayata döndürüldü
    10. Habib Akalın’ın ’’Hatırla Ey Türk’’..
    11. Yenikapı'da şov yapıyordu!..
    12. Sokakta satranç var
    13. Eseler köyü içme suyu problemi çözüldü
    14. "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar..
    15. Siirt’te otomobil ile motosiklet..
    16. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı..
    17. Hamza’nın okulunda hüzünlü ders başı
    18. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan..
    19. Tarsus Belediyesi’nden tren garında..
    20. Osmangazi’de siyah incirler yarıştı
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!