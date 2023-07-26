Oldu da bitti maşallah! Bunun adı koltuk kapmaca

CHP'de bugün yaşananların “değişim isteği” değil, “koltuk kavgası” olduğunu belirten Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, “İlkelerinden kopan, adeta amorf bir hale gelen, söylemleri ile eylemleri uyuşmayan bir CHP var bugün karşımızda. Öyle görünüyor ki ‘değişim’ diyenlerin de bu yapı ile hiçbir problemleri yok” tespitini yaptı. Pazarcı, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

“Siyasetin gündemi CHP'deki değişim tartışmaları. Herkes bir değişimdir tutturmuş gidiyor. Oysa o değişim çoktan gerçekleşti CHP'de. Neredeyse 10 yıl oldu.

Bugün yaşananlara "değişim tartışması" demek mümkün değil. Bu, düpedüz bir koltuk kavgası!

Konuyu açalım isterseniz...

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2010 Yılında CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni CHP'yi" oluşturmak için hemen kolları sıvadı. Biri İstanbul'da, diğeri Van'da iki "arama toplantısı" yaptı. Adından belli, CHP'ye yeni bir rota arandı.

Peki, bu toplantıyı kimlerle yaptı? Asıl püf noktası burada. Çünkü CHP'lilerle yapmadı. Partinin "deve dişi" tabir edilen isimlerini by-pass etti. TESEV'ci isimleri devreye soktu. Atatürk'ün kurduğu partiye yeni bir yol, Altı Ok'a alternatif aradı.

Hatta bu toplantıların ardından bazı raporlar ortaya çıktı. O sonuç bildirilerinde Abdullah Öcalan'ın "Hakikatleri Araştırma Komisyonu Kurulması" önerisi dahil pek çok garip ifade yer aldı.

Arşivlerde var. O günlerde yazdık bunları...

Ortalık ayağa kalktı, Önder Sav, Kemal Anadol ve Şahin Mengü gibi isimlerden çok sert tepkiler geldi. Zaman içinde evrilip çevrilip Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürüyen isimler bile o günlerde bunu hazmedemedi.

Sonra ne oldu?..

CHP'de bir tasfiye hareketi başladı. Önder Sav, Onur Öymen, Muharrem İnce, Kemal Anadol, Dilek Akagün Yılmaz, Emine Ülker Tarhan ve daha pek çok isim itibarsızlaştırılmaya çalışılıp uzaklaştırıldı.

Onlardan boşaltılan yerlere de Sezgin Tanrıkulu, Hüseyin Aygün, Mehmet Bekaroğlu, Abdüllatif Şener gibi isimler getirildi. Bilim Platformundan Parti Meclisine CHP ile hiçbir ilişkisi olmayan KHK'lı akademisyenler taşındı. Geçmişte CHP'nin önünden geçmeyen bazı isimler de Kemal Bey'in danışmanı yapıldı.

Partinin ulusal hassasiyetleri törpülendi. Dönüştürüldü CHP, Kemal Bey tarafından değiştirildi. Hafızası sıfırlandı, köklerinden koparıldı. Yılların CHP'lisi yüzlerce isim görevinden alındı.

Mesela eski CHP ile ilgisi ve ilişkisi olmayan Ekrem İmamoğlu İstanbul, MHP'den devşirilen Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtuldu. Marjinal soldan gelen Canan Kaftancıoğlu partinin İstanbul İl Başkanlığına getirildi. Daha düne kadar CHP'nin kapatılmasını isteyen 10 Aralıkçılar da partide önemli mevziler kazandı.

Geçmişle hiçbir ilgisi olmayan bir Kılıçdaroğlu CHP'si ortaya çıktı.

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Bugün CHP'de "değişim" diyenler, bu yapıyı mı değiştirecekler? Partiyi yeniden eskiye götürüp, milli hassasiyetleri olan bir hale mi büründürecekler?

Sanmam, çünkü bazılarının varlık sebepleri bu! Zaten bu konuda herhangi bir iddiaları da yok.

O yüzden başta belirttiğim gibi CHP'de bugün yaşananlar sadece koltuk kavgasıdır. "Sen git, yerine ben geleyim" mücadelesidir. Doğru ya da yanlış, CHP'de değişimi sağlayan ise bizzat Kılıçdaroğlu'dur!

İlkelerinden kopan, adeta amorf bir hale gelen, söylemleri ile eylemleri uyuşmayan bir CHP var bugün karşımızda. Öyle görünüyor ki "değişim" diyenlerin de bu yapı ile hiçbir problemleri yok.

O yüzden "değişim" mücadelesi yerine koltuk kapmaca demek daha doğru olur bugün CHP'de yaşananlara.”