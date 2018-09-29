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Olcay'dan sert sözler! 'Özür dileyecek'

Trabzonspor teknik direktörü Karaman, Kasımpaşa maçı öncesinde Olcay Şahan ile ilgili konuştu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 16:56
Olcay'dan sert sözler! 'Özür dileyecek'

Tecrübeli teknik adam, kendisinin tercihine saygı duyulması gerektiği ifade ederken, "Bütün oyunculara bakışımız abi - kardeş, baba - oğul şeklinde. Hoca tercih yapmıştır, saygı göstereceksiniz, daha fazla çalışacaksınız. Bakıyorum sözleşmede 11'de oynar diye madde yok. Bütün oyuncular için geçerli. Burada bir takım yönetiyoruz." dedi. 

"OLCAY HAZIR DEĞİL"

Karaman, konuşmasının devamında Olcay Şahan'ın hazır olmadığını ve bu sebeple kadroda kullanmadığını ifade ederken, "Olcay Şahan'ın mental olarak hazır olmadığını gördük ve kadroda kullanmadık. Düşününce o da hak verecektir. Bizden özür dileyecek ve takımla birlikte çalışmaya devam edecek." diyerek konu ile ilgili görüşlerini aktardı. 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 16:56
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