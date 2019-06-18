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Olaylı derbi soruşturmasında Tolga Zengin’e takipsizlik

Fenerbahçe-Beşiktaş arasında geçtiğimiz yıl oynanan derbi maçı sırasında meydana gelen olaylarda güvenlik görevlisini yaralamaya teşebbüs ettiği iddia edilen kaleci Tolga Zengin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi.

18 Haziran 2019 Salı 19:52
Olaylı derbi soruşturmasında Tolga Zengin’e takipsizlik

Fenerbahçe-Beşiktaş arasında geçtiğimiz yıl oynanan derbi maçı sırasında meydana gelen olaylarda güvenlik görevlisini yaralamaya teşebbüs ettiği iddia edilen kaleci Tolga Zengin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi. Savcılık, tarafların uzlaştığını belirtti.


Fenerbahçe-Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında meydana gelen olaylarda güvenlik görevlilerine vurdukları iddia edilen Tolga Zengin ve Yasin Yaman hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. ‘Basit yaralamaya teşebbüs’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verdi.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan takipsizlik kararında, 19 Nisan 2018 tarihinde Kadıköy’de bulunan Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş futbol müsabakası sırasında çıkan ve Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar nedeniyle müsabakanın tatil edildiği anlatıldı.


Bu esnada saha kenarında devam eden olaylar kapsamında Beşiktaş Spor Kulübü’nde güvenlik koordinatör personeli olarak çalışan Yasin Yaman’ın Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bağlı olarak çalışan güvenlik görevlisi Gökhan Uyanık’a vurduğu belirtildi. Beşiktaş futbol takımının yedek kalecisi olan Tolga Zengin’in de özel güvenlik görevlisi olan Enes Pehlivan’a vurmak üzere hamle yaptığı, eylemi tamamlayamadığı kaydedildi.



Taraflar uzlaştı, savcılık takipsizlik kararı verdi


Mağdurların şikayetçi olmadıklarının belirtildiği kararda, spor alanında meydana gelen yaralama eylemlerinin şikayete bağlı olmadığı, eylemlerin taraf ve tanık ifadeleri, stadyum kamera kayıtları ve adli raporlarda sabit olduğu, şüphelilerin üzerilerine atılı suçları işlediklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte şüphe oluştuğu ancak şüphelilere isnat edilen suçların uzlaştırma kapsamında olduğu ve tarafların uzlaştıkları anlatıldı. Uzlaşma nedeniyle şüpheliler Tolga Zengin ve Yasin Yaman hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.



3 kişiye de dava açıldı


Öte yandan savcılık, Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde taraftar sorumlusu olarak çalışan Ali Bozan, Beşiktaş Spor Kulübü’nde idari sorumlu olarak çalışan Hüseyin Erdinç Gültekin ve Fenerbahçe Spor Kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Gökhan Uyanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı da tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Ali Bozan ile Gökhan Uyanık’ın "basit yaralama" suçundan 1’er yıla, Hüseyin Erdinç Gültekin’in ise iki kişiye yönelik "basit yaralama" suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:52
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