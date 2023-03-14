Olaylı Amedspor maçı sonrası TFF Tahkim Kurulu'ndan flaş Bursaspor kararı! O kurumdan flaş karar...

TFF Tahkim Kurulu, Amedspor maçındaki olaylar nedeniyle Bursaspor'a verilen 9 maç seyircisiz oynama cezasını 7 maça indirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada kararlar şöyle açıklandı:

"TFF Tahkim Kurulu 14 Mart 2023 günlü (12) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2023/66 – K.2023/140

Futbolcu Serdar Dursun’un, Fenerbahçe Futbol A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 15.12.2022 tarih ve E.2022/501- K.2022/482 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Tahkim Kurulu’nun 10.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

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2. E.2023/125 - K.2023/141

Bursaspor Kulübü Derneği ile görevlileri Aşkın Değirmenci ve Aybars Türkkan’ın, PFDK’nın 09.03.2023 tarih ve E.2022-2023/681 - K.2022-2023/870 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 14.03.2023 Salı günü saat 10:00'da icra edilen duruşmada Bursaspor Kulübü Derneği’nin Kulüp Başkanı Ömer Furkan Banaz, Kulüp As Başkanı Rıdvan Gültekin, vekili Av. Merve Kübra Durmaz ile görevlileri Aşkın Değirmenci, Aybars Türkkan ve vekilleri Av. Ekin Gürdal’ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bursaspor Kulübü Derneği’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 6.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Bursaspor Kulübü Derneği’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 40.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Bursaspor Kulübü Derneği’nin taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları ile talimatlara aykırı eylem nedeniyle FDT’nin 52/2., 46. ve 10/2. maddeleri uyarınca verilen 8 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 280.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut ve hukuki nitelemede herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı ancak eylemin ağırlığı ile verilen cezanın orantılı olması açısından verilen cezanın 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 210.000,00 TL para cezası biçiminde düzeltilmesine , oyçokluğu ile,

- Bursaspor Kulübü Derneği’nin görevlisi Aşkın Değirmenci’nin rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c maddesi uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Bursaspor Kulübü Derneği’nin görevlisi Aybars Türkkan’ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c maddesi uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."

Ne olmuştu?

TFF 2. Lig'de Bursaspor'un Amedspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta çıkan olaylar nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını ve Bursa Valiliği, 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 3 güvenlik yöneticisi için de uzaklaştırma kararı çıkarılmıştı.

Pankartlar kriz çıkarttı

Yeşil-beyazlı tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. Tepki çeken görseller sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu.

İçişleri bakanı Soylu: Görseller kabul edilemez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylara ilişkin, "Futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Olayların fitili maçtan önceki gece ateşlendi

Maçtan bir önceki gece Bursaspor taraftarı Amedspor'un kaldığı otelin önünde havai fişek patlatıp Mehter Marşı okudu. Maç günü ise olaylar alevlendi. Maç öncesi iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Taraftarlar sahaya yabancı madde yağdırdı. Sahaya maç boyunca madde yağmaya devam etti. Öte yandan maç öncesi Amedspor taraftarları "şehirdeyiz", "meydana bekleriz" gibi paylaşımlarda bulunulduğu iddia edilmişti.

Karşılaşma bitti, soyunma odasında kavga sürdü. Amedspor, görevlilerin futbolculara fiziksel saldırıda bulunduğunu bildirdi.