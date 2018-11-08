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Olayın seyrini değiştirecek belgeler dosyaya girdi: Flaş gelişme

Ankara’da şüpheli şüpheli şekilde bir binanın 20. Katından düşen ve hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23) ölümüyle ilgili soruşturma dosyasına olayın seyrini değiştirecek çok önemli belgeler girdi.

08 Kasım 2018 Perşembe 06:05
Olayın seyrini değiştirecek belgeler dosyaya girdi: Flaş gelişme

Halen tutuklu bulunan şüpheliler, Çet’in patronu Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akand’a ait telefonların HTS kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda Akand’ın gece saat 02.39’da kız arkadaşı P.T.’ye, “Çok kötü şeyler oldu. Lütfen telefonu aç bana geri dön” diye mesaj attığı öğrenildi.

Aksu ve Akand’ın, ayrıca Çet’in ölümünün hemen ardından yurtdışına kaçmak için bir havayolu şirketini 10 kez aradıkları belirlendi. P.T.’nin, savcılığa tanık olarak verdiği ifadede Akand’ın, Çet’in öldüğü günün akşamından başlayarak kendisini sürekli aradığını belirterek, “Taciz derecesine varacak şekilde sürekli beni arayarak plazaya gitmemi istedi. Şule’nin de yanlarında olduğunu söyledi.

Tüm ısrarlara rağmen gitmedim” dediği öğrenildi. Yeni deliller Şule Çet’in aşağıya düşmeden önce öldürüldüğü, telefon görüşmelerinin ardından aşağıya atıldığı ihtimalini güçlendirdi.

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 06:05
  1. şule çet
  2. gazeteifade

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