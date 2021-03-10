Olay tepki! "Ronaldo'nun hatası affedilemez. Merih ise..."

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Juventus, sahasında Porto'yu konuk etti.

İlk maçı 2-1 kaybeden Juventus, ikinci maçı 3-2 kazanmasına rağmen deplasman golü kuralıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve Porto çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo, "Ben Juventus'un başındayım ve bana birkaç yıllık proje olduğu için bu görev verildi. Bu yüzden görevimi kaybedeceğime ilişkin bir endişem yok. Henüz Mart, önümüzde bir sürü maç var" dedi.

Bir dönem Juventus'u da çalıştıran 74 yaşındaki İtalyan teknik adam Fabio Capello ise karşılaşma sonrasında Cristiano Ronaldo'ya yüklendi.

"Büyük hata"

Sky Sport'ta yorum yapan Capello, Ronaldo'nun Porto'nun frikik golünde barajda yaptığı hataya dikkat çekerken, "Ronaldo'nun barajda yaptığı hareketin bir açıklaması yok. Affedilemez bir hata. Barajda duran kimse vurulmaktan korkmaz. Arkasını döndü. Büyük hata..." dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında milli futbolcu Merih Demiral'ın Taremi'ye yaptığı hareketin ardından Hollandalı hakem Bjork Kuipers penaltı noktasını gösterdi. Sergio Oliviera'nın penaltısı ile Porto öne geçti ve ilk yarı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Fabio Capello, Merih Demiral'ı da eleştirerek penaltı pozisyonunda yavaş kaldığını ve Porto'ya bir gol hediye ettiğini söyledi.

Juventus geçtiğimiz sezon da Devler Ligi'ne son 16'da Lyon'a elenerek veda etmişti.