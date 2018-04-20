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Olay sözler: 'Aziz Yıldırım'ın paralı askerleri...'

Tatil edilen olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yankıları dinmek bilmiyor.

20 Nisan 2018 Cuma 14:49
Olay sözler: 'Aziz Yıldırım'ın paralı askerleri...'

Spor yazarı ve yorumcu Serdar Ali Çelikler de Kadıköy'de yaşananları Habertürk Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi...

Çelikler, çarpıcı sözler sarfederken şu yorumlarda bulundu:

- 97/98 sezonu... İlk maçı İstanbul'da 2-2 berabere bitirmiş Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Trabzonspor 1-0 önde, Fenerbahçe 10 kişi. 66 yaşındaki Otto Bariç'in sırtına Trabzonspor tribünlerinden mermer parçası attılar. Fenerbahçe sahadan çekildi. Dönemin Federasyon Başkanı olan Trabzonlu Ulusoy, "Ne oldu magnumla mı sıktılar" dedi. Fenerbahçe'ye 1 yıl kupalardan men cezası geldi. Trabzonspor'a ise doğru düzgün bir ceza verilmedi.

- O günlerden bugünlere "Magnumla mı sıktılar" diyen federasyon başkanları kalmadı. Ama o zaman şöyle bir soru sorulmuştu ve şöyle denilmişti: "Rakibin 10 kişi, 1-0 öndesin. Bütün şartlar senin lehine iken bu hareketleri neden yaparsın? Şimdi de aynı soruyu ben soruyorum.

- Hadi korner direğinin oradan atılanlara alıştık da stadın en pahalı tribünü olan yedek kulübesi arkasından yapılan tacizler nasıl açıklanabilir bilemiyorum. Aziz Yıldırım'ın paralı askerleri sosyal medyadan başladılar, Ali Koç'u suçlamaya. "Bunlar Ali Koç'un adamları" derken, "Fenerbahçe'ye operasyon mu yapıldı" diye sorular soruyorlar.

- Bu iş provokasyon ihtimalini barındırsa dahi; "şöyle oldu, böyle oldu" şeklinde hafifletici sebepler aranmaya çalışılsa dahi artık holiganizmle mücadeleyi ciddi bir devlet meselesi olarak ele almamız gerek. Hangi takımı tuttuğumuz önemli değil. Artık 2 taraftan birini seçmeliyiz futbolsever mi olacağız holigan mı? (Habertürk)

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 14:49
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. aziz yıldırım
  4. Serdar Ali Çelikler

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