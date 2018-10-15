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Olay ceza! Büstün önünde tek ayak üzerinde asker selamı verdirttiler

Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne hakaret ederken çektiği videoyu internette paylaştıktan sonra gözaltına alınan şahsı, polisler Atatürk büstü önüne götürüp, tek ayak üzerinde bekleterek, asker selamı verdirtti.

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:01
Olay ceza! Büstün önünde tek ayak üzerinde asker selamı verdirttiler

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan Yusuf S., Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Polisler, Yusuf S.'yi Atatürk büstü önüne götürüp, tek ayak üzerinde bekleterek, asker selamı verdirtti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saba hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan kişiye binlerce kullanıcı, tepki gösterdi. Sosyal medyada yayılan video ile tepkileri ihbar kabul eden polis, harekete geçti. Atatürk büstüne saldırıp, video çektirerek, paylaşan kişinin Yusuf S. olduğu belirlendi. Kocaeli Dilovası'nda yaşadığı tespit edilen Saba, dün düzenlenen polis operasyonuyla ilçede yakalanıp, gözaltına alındı. Polisler, Yusuf S'yi Atatürk büstü önüne götürüp, tek ayak üzerinde bekleterek, asker selamı verdirtti.

Soylu ve Gül'den açıklama

Öte yandan İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; Atatürk büstüne saldırıp, hakaret eden kişinin yakalandığını belirterek, "Sosyal medyada infiale yol açan Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürke hakaret videosu failine Cumhuriyet savcımız tarafından soruşturma açılmıştır. Yargımız, bu tarz olayların üzerine süratle gitmeye devam edecektir" dedi 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 12:01
  1. Kocaeli
  2. Mustafa Kemal Atatürk
  3. hakaret
  4. Hakaret eden şahıs yakalandı

YORUM YAZ

  • AkpartiliAkpartili1 sa önce
    Sen polissen asıl görevin neyse onu yapacaksın! Senin insanlara bu şekil ceza vermeye hakkın da yetkin de yok. Madem polissin, devletin ekmeğini yiyorsun her kesten daha çok kanuna uymaya mecbursun. Bu "polis"ler hakkında derhal işlem başlatılsın!!!
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