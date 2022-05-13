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Siyaset Olağanüstü toplanan CHP'liler ağızlarını açamadı
Siyaset

Olağanüstü toplanan CHP'liler ağızlarını açamadı

Terör yanlısı sözleriyle bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hapis cezası aldı. Ceza kararının onanmasının ardından CHP MYK'sı olağanüstü toplandı. Yapılan toplantının ardından CHP'lilerin ağzını bıçak açmadı. Özellikle Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmaması, "Kaftancıoğlu'nu nasıl savunacağını bilemedi" yorumlarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 10:57:00 -
Olağanüstü toplanan CHP'liler ağızlarını açamadı

CHP'nin gündeminde Canan Kaftancıoğlu'nun Yargıtay tarafından onanan cezalar var. CHP MYK, İstanbul'da olağanüstü bir şekilde toplandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda, Canan Kaftancıoğlu'nun cezaların onanmasına karşı nasıl bir yol haritası izleneceği üzerine konuşuldu.

Kılıçdaroğlu'nun hukukçu kurmayları, Canan Kaftancıoğlu'na verilen siyaset yasağına karşı Anayasa Mahkemesi yolunun açık olduğunu hatırlatarak başvuru için hazırlık yaptıklarını söyledi.

1 saat süren toplantı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyordu. Ancak toplantı öncesi ve sonrası açıklama yapmayan Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.

İlerleyen saatlerde Kılıçdaroğlu'nun özel bir üniversitede öğrencilerle bir araya geleceği öğrenildi.

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