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Seçim 2019 Sayfası

Olağanüstü itiraz nedir? Seçim sonuçlarına olağanüstü itiraz neden yapılır?

Yerel Seçimlerin ardından AK Parti'nin İstanbul sonuçlarına yaptığı itiraz süreçlerinde gündeme gelen "olağanüstü itiraz", bu kavramı ilk kez duyan milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki siyasi partiler tarafından seçim sonuçlarına yapılan olağanüstü itiraz nedir? Olağanüstü itiraz neden yapılır? Olağanüstü itiraz hangi durumda ve hangi gerekçelerle yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

10 Nisan 2019 Çarşamba 07:13
Olağanüstü itiraz nedir? Seçim sonuçlarına olağanüstü itiraz neden yapılır?

Yerel Seçimlerin ardından İstanbul sonuçlarına itiraz eden AK Parti'nin gündeme getirdiği "olağanüstü itiraz" bu kavramı ilk kez duyan milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. 

Siyasi partiler tarafından seçim sonuçlarına yapılan olağanüstü itiraz nedir? Olağanüstü itiraz neden, hangi durumda ve hangi gerekçelerle yapılır? İşte detaylar...

Olağanüstü itiraz hangi gerekçelerle yapılır?

Yerel ve genel seçimlerde, siyasi partilere tanınan olağanüstü itiraz hakkı, 298 sayılı Kanun'un 130. Maddesinin 2. fıkrası düzenliyor.

Madde şöyle:

Seçim Sonucuna Etki Eden Olay Ve Durumlar Sebebiyle Olağanüstü İtiraz

Siyasi partilerin il başkanları, genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın (mazbatanın) düzenlenmesinden sonra 7 gün içinde seçimin sonucuna etki eden olaylar ve durumlar sebebiyle yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar verme yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine etkili görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde başvurulmamış olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez. 

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 07:36
  1. İstanbul
  2. genel seçimler
  3. Yerel seçimler
  4. Olağanüstü itiraz nedir?
  5. olağanüstü itiraz neden yapılır?
  6. Olağanüstü itiraz hangi durumda yapılır?
  7. olağanüstü itiraz hangi gerekçelerle yapılır?
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